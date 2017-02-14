國5遊覽車翻車 牙醫師夫婦同遊遇死劫

劉福潤的弟弟（左二）請鎖匠來開鎖。（記者李容萍攝）

2017-02-14 11:31

〔記者李容萍／桃園報導〕昨晚國道5號發生遊覽車翻覆造成重大死傷事故，同往武陵賞櫻、家住桃園市平鎮區的劉福潤（69歲）、張素卿（65歲）夫婦不幸一起罹難。

鄰居表示，劉福潤是牙醫，太太會幫忙掛號，前年4月1日退休，平常很低調、做人很好，兩夫妻感情也很好，都喜歡遊山玩水，劉醫師還加入攝影協會， 3個兒子都在外工作，沒住一起，沒想到退休享清福不到兩年，如今遇到死劫，令人不勝唏噓。

鄰居還說，劉醫師是新竹新埔的客家人，民國68年搬到平鎮這棟3樓、超過100坪的透天厝，早年還雇請2名牙醫，夫妻倆省吃儉用，開牙醫診所所賺的錢，都拿去投資買房，直到前年4月1日退休，才開始密集前往中國、日本和國內各景點旅遊，如今因為出遊在返程時一起罹難，令人不捨。

由於事出突然，劉福潤的弟弟今天上午也請鎖匠到劉宅開鎖，他表示，哥哥的大兒子原本到中國出差，昨晚接到惡耗，今天已從中國返台協助處理爸爸的後事。

劉福潤。（取材自臉書）