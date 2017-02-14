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翻覆車輛是高級款？評論家爆：別被Volvo騙！

發生事故的遊覽車殘骸顯示，車頂遭削斷、前半部分乘客座椅遭連根拔起，只剩後座因撞擊力道強大而變形之座椅。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕旅行公會發言人李奇嶽及蝶戀花旅行社負責人周繼弘今日向亡者致哀時表示，翻覆車輛是高級車款、造價為1000萬元，是一般遊覽車的2倍。然而，此說法卻被評論家陸之駿打臉，直指這台遊覽車根本是「打造車」、「就是這種打造車，才會一翻車就掀蓋」，只有底盤是進口的。

陸之駿在臉書PO文表示：「監察院早在2013年斯馬庫司遊覽車意外發生後，就對交通部及公路總局提出糾正報告，要求別用打造車。經濟部工業局卻一直以『附加價值率』為理由，保護這些打造車、拼裝車、野雞車...等所謂『本土製造業』。」並直指：「今天國道五發生翻車意外，車頂整個掀掉，以致死傷慘重，就是使用打造車的結果。

如果是『整體式車體』，翻車是不可能發生這種『掀蓋』情況的。」

他提醒：「千萬別看到Volvo就以為是進口車，其實它只是進口『底盤』，車身在台灣由一些破工廠打造。」並且呼籲：「為了乘客安全，政府應該全面清查、禁用打造車，改用先進、安全的『整體式車體』。」

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