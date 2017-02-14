仲介人妖賣淫、開賭場 嘉市議員洪有仁被起訴
嘉義市議員洪有仁被控涉以人頭詐領助理費及春節慰勞金，又經營「醉美人」酒店，控制並剝削泰國人妖從事脫衣陪酒及性交易，以及經營麻將賭場，今天被檢方起訴。（資料照，記者王善嬿攝）
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員洪有仁被控涉以人頭詐領助理費及春節慰勞金，又經營「醉美人」酒店，控制並剝削泰國人妖從事脫衣陪酒及性交易，以及經營麻將賭場，去年10月遭到檢調與移民署搜索調查，嘉義地檢署偵查終結，今起訴洪有仁及其女友、弟弟夫妻以及酒店、賭場工作人員共18人。
案發後，檢方因拘提洪有仁未果，發佈通緝，洪遭通緝3天後，由律師陪同到案，他在偵訊時否認犯案，檢方調查認為洪涉嫌重大，向嘉義地院聲押獲准。洪從去年10月22日羈押至今，被起訴後，在押的洪，今也移審嘉義地院，地院將召開接押庭審理。
檢方認為，洪有仁與其弟弟夫妻、邱姓越南新娘仲介等4人，以向嘉義市議會申報公費助理，從中詐領助理費與助理春節慰勞金，自103年12月至105年月共詐得190萬8064元。
經營泰國人妖酒店部分，洪有仁是唯一出資股東及實際負責人，自104年1月至105年10月媒介泰國人妖從事提供猥褻、性交易色情服務，月營收近180萬元，每年營收約2160萬元。
經營麻將賭場部分，以賭客4人為1桌，一底3千至5千元不等，1台500元，每4圈由洪有仁等人抽頭6千元，自105年1、2月起至同年10月遭查獲止，平均每日營收約87萬2500元，核計賭場營收約2億1812萬5千元。
本案由嘉義地檢署檢察官江金星等人於去年10月13日凌晨指揮台南市調查處、移民署嘉義市專勤隊等，搜索嘉義市「醉美人酒店」及洪有仁承租自由路麻將賭場等處所，查扣不法所得581萬8944元，查扣相關證物達123項。
起訴書也指出，洪有仁涉嫌控制並剝削5位泰國人妖賣淫，每人每月只拿2萬元薪資，卻安排接客性交易，一次要價7千元卻要抽成5千；泰國人妖在酒店從事脫衣陪酒、秀舞、為男客從事半套性服務等，每日上繳酒店小費平均1萬元，自104年1月至105年10月止，酒店從事猥褻行為的不法收入達660萬元。
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標題：仲介人妖賣淫、開賭場 嘉市議員洪有仁被起訴
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