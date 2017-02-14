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「回家了…」 死者家屬招魂聲聲喚

部分罹難者家屬14日赴武陵農場賞櫻團，國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

2017-02-14  11:19

〔記者吳政峰／台北報導〕國道五號接國道三號引道，昨晚（13日）9時許發生遊覽車翻覆意外，共33人死亡，死者歐娟如與李敏惠的家屬今天（14日）早上10點半到現場招魂，大喊「回來了」，盼他們安息，找到回家的路。

北市50歲歐娟如與桃園市39歲李敏惠昨天（13日）參加武陵農場賞櫻團，由蝶戀花旅行社承攬，未料搭上死亡班車。

歐娟如的兒子與女兒悲慟萬分，在現場哽咽喊著母親的名字，求她「回來了」，希望她安心上路，令人為之鼻酸。

警方表示，目前事故原因尚未明朗，需等士林地檢署檢察官勘驗才能得知結果。

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部分罹難者家屬14日赴武陵農場賞櫻團，國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

部分罹難者家屬14日赴武陵農場賞櫻團，國道五號南港系統交流道翻車現場招魂，場面哀戚。（記者張嘉明攝）

家屬求媽媽找到回家的路。（記者吳政峰攝）

現場都是遊覽車的泡棉。（記者吳政峰攝）

遊覽車未依規定減速。（記者吳政峰攝）

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