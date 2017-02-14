| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問 日本驚傳巴士火燒車 16人驚恐逃生 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

朱立倫探視新北14傷亡者 發送慰問金

2017-02-14  11:21

〔記者何玉華／新北報導〕昨晚發生的國道遊覽車轉彎翻落側坡事故中，有14名為新北市市民，市長朱立倫早上由社會局長張錦麗、衛生局長林奇宏陪同前往探視傷者，先發給傷者每人5000元，另往生者每人將發給1萬元慰問金。

這起車禍車上有44人，昨天晚間已傳出有32人死亡，上午10點30分左右再添一亡魂；傷亡者中有14名新北市民，4人在醫院救治，10人往生。

朱立倫早上出席市政會議、社會局「安心歇腳亭」記者會後，由張錦麗、林奇宏等人陪同，前往內湖三總、北醫附設醫院以及仁愛醫院探視4名傷者，並指示社會局社工提供後續協助，也將請交通部和觀光局，對遊覽車的行車安全確實檢討改進。

張錦麗表示，新北市訂有市民意外救助，一般民眾意外往生為15萬元、中低收入戶為30萬元、低收入戶為50萬元；另外設籍新北市的駕駛與領隊，市府也將發給職業災害慰助金，每人30萬元。

廣告
  • 新北市長朱立倫早上出席社會局「安心歇腳亭」記者會後（見圖），隨即趕往醫院，探視在國道翻車意外中的傷亡者、慰問家屬。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫早上出席社會局「安心歇腳亭」記者會後（見圖），隨即趕往醫院，探視在國道翻車意外中的傷亡者、慰問家屬。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：朱立倫探視新北14傷亡者 發送慰問金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.