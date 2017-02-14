朱立倫探視新北14傷亡者 發送慰問金

2017-02-14 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕昨晚發生的國道遊覽車轉彎翻落側坡事故中，有14名為新北市市民，市長朱立倫早上由社會局長張錦麗、衛生局長林奇宏陪同前往探視傷者，先發給傷者每人5000元，另往生者每人將發給1萬元慰問金。

這起車禍車上有44人，昨天晚間已傳出有32人死亡，上午10點30分左右再添一亡魂；傷亡者中有14名新北市民，4人在醫院救治，10人往生。

朱立倫早上出席市政會議、社會局「安心歇腳亭」記者會後，由張錦麗、林奇宏等人陪同，前往內湖三總、北醫附設醫院以及仁愛醫院探視4名傷者，並指示社會局社工提供後續協助，也將請交通部和觀光局，對遊覽車的行車安全確實檢討改進。

張錦麗表示，新北市訂有市民意外救助，一般民眾意外往生為15萬元、中低收入戶為30萬元、低收入戶為50萬元；另外設籍新北市的駕駛與領隊，市府也將發給職業災害慰助金，每人30萬元。