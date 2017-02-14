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惡男召妓亮刀性侵還勒索 高院重判9年8月

2017-02-14  11:20

〔記者楊國文／台北報導〕新北市黃姓嫖客去年3月召妓到他家性交易，卻不願付錢，還亮出西瓜刀性侵逼應召女口交，還用手機偷拍應召女洗澡後穿衣過程，威脅稱「如不用錢買回，就公布在臉書上。」高等法院今依加重強制性交等罪判黃男9年8月徒刑，偷拍部分另判5月徒刑，得易科罰金15萬元；仍可上訴。

判決指出，27歲黃男去年3月透過應召站找來A女，談妥性交易代價為1小時1萬2000元，但A女抵達黃男新北市中和住處，黃男卻不付錢，反而亮出西瓜刀恐嚇應召女「乖乖配合，否則就砍妳。」隨後強脫她的衣物，先性侵再逼口交，期間還偷拍她洗澡畫面，並威脅她「如不用錢買回，就公布在臉書上。」

A女被迫到超商ATM提領1萬元交給黃男，離去後跟友人哭訴被劫財、劫色，在友人陪同下報警逮人。

黃男到案後承認持刀恐嚇取財，但否認持刀強逼性侵，辯稱兩人是性交易，性交是你情我願。但高院認定黃男辯詞不實，今將黃男依加重強制性交等罪重判。

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  • 新北市黃姓男子召妓亮刀性侵應召女，完事後還勒索得逞，高院今將他重判。（記者楊國文攝）

    新北市黃姓男子召妓亮刀性侵應召女，完事後還勒索得逞，高院今將他重判。（記者楊國文攝）

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標題：惡男召妓亮刀性侵還勒索 高院重判9年8月


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