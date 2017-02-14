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國道意外北醫3名患者 1男腦出血傷勢不穩

2017-02-14  11:10

〔記者林惠琴／台北報導〕國道遊覽車翻車事件中，台北醫學大學附設醫院收治的3名患者中，一名65歲男性傷患今日凌晨出現延遲性腦部出血，傷勢尚未穩定，其餘2名女性，則是生命徵象較穩定。

北醫附醫表示，上述65歲男性，昨晚到院時，右邊顏面骨折、左前臂粉碎性骨折、左胸肋骨多處骨折合併氣血胸，插管中，但情況不穩定，今日凌晨再追蹤腦部電腦斷層，出現延遲性腦部出血，顯示腦部有劇烈鈍挫傷可能，ISS（外傷嚴重度）由24提升至36，傷勢尚未穩定，醫療團隊密切觀察治療中。

其餘2名女性，北醫附醫則指出，生命徵象較穩定，其中，60歲女性右手肘挫傷、深度撕裂傷，右肋骨骨折及鎖骨丶橈骨骨折，今天安排手術清瘡，ISS為9；另一名62歲女性則是右側肋骨骨折、左鎖骨骨折、合併氣血胸，仍然有少量出血，持續觀察中，ISS為16。

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  • 國道遊覽車翻覆，台北醫學大學附設醫院收治的3名患者中，一名65歲男性傷患今日凌晨出現延遲性腦部出血，其餘2名女性，生命徵象較穩定。（記者羅沛德攝）

    國道遊覽車翻覆，台北醫學大學附設醫院收治的3名患者中，一名65歲男性傷患今日凌晨出現延遲性腦部出血，其餘2名女性，生命徵象較穩定。（記者羅沛德攝）

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