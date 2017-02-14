也是翻車被拋飛！ 國1貨車司機頭顱破裂亡

國道一號南下84.4公里今天凌晨近4點發生一起1死3傷的重大車禍，3車都受損。（記者廖雪茹翻攝）

2017-02-14 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號昨晚發生重大車禍，一輛連司機共44人的遊覽車轉彎時翻覆，車頂因為擦撞邊坡被削掉，乘客被拋飛高速磨擦地面，釀成33死11傷慘劇。無獨有偶，國道1號14日凌晨近4時，也發生大貨車因追撞而翻覆的車禍，肇事的司機也以拋出車外、頭顱破裂的方式死亡。

國道警方指出，國道1號南下84.4公里湖口路段，一輛大貨車駕駛疑似因精神不濟，追撞前方大貨車，一輛翻覆在內車道，一輛翻落邊坡，並波及另一輛小貨車，3車都嚴重毀損，其中肇事的大貨車死亡，遭撞的大貨車駕駛與車上乘客，以及小貨車駕駛則受傷送醫。

綜合媒體報導，警消人員趕抵現場時發現，肇事的大貨車駕駛因車輛翻覆摔落邊坡被拋飛出車外，當場頭顱破裂、腦漿四溢死亡，身分無法辨認。警方目前還在調查全案，釐清車禍原因。