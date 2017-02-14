勒斃大16歲教師女友 兇嫌竟是名教練兒

2017-02-14 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕台中市驚傳學生勒斃女老師命案，27歲陳姓研究生失手將43歲鄭姓教師女友勒斃，國立台灣體育運動大學證實該名學生就是該校運動產學系研究所學生，女老師則是學校約聘的鄭姓女諮商師，陳嫌的父親就是知名棒球教練，人稱「威總」。

根據《蘋果日報》報導，國立台灣體育運動大學主任秘書張武隆表示，陳姓研究生因為人際關係不佳，情緒控管有些問題，因此找學校鄭姓諮商師諮商，但兩人是否進一步交往等情事，校方並不知情，對於發生這種事情，學校也感到十分遺憾。