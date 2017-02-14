友力運通公司遊覽車翻覆 16輛同型車限制出車

監理單位基於安全因素，限制該公司與事故車同型的16台遊覽車不得出車及轉移。（記者陳薏云攝）

2017-02-14 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社租用友力通運有限公司遊覽車，昨晚卻發生重大意外釀33死，監理單位今日前往友力通運有限公司調閱駕駛員工時、車輛保養等相關資料，另外基於安全因素，該公司與事故車同型的16台遊覽車將限制出車，且不得轉移。

根據《聯合報》報導，監理單位指出，目前友力通運有限公司有16輛遊覽車與事故車同型，今天起全部限制不得出車，待相關安全檢查結束後視情況解除出車限制。

不過因為遊覽車配合旅遊行程散布全國各地，監理單位無法馬上管制檢查，但目前已告知業者不得出車，若查獲違法出車將開罰9000元到9萬元罰款。