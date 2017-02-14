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國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚

2017-02-14  10:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國道5接國道3南下車道昨晚發生嚴重遊覽車車禍，其中一名戴姓女傷者送至北市聯合醫院仁愛院區救治，仁愛院區醫務長陳冠仰今早受訪時表示，戴女意識清楚，但臉部、頭部有多處擦傷，右腳骨折已打上石膏，且有暈眩現象，人尚在加護病房，昨晚戴女家屬也來探視，今早旅行社老闆也來探望過，戴女生命現象穩定，仍要觀察2到3天，穩定後才能轉一般病房。

陳冠仰說，戴女昨晚送到醫院救治時，在檢查時反應會感到疼痛，意識清楚，生命現象穩定，但臉部、頭部及肢體有多處擦傷，包括左邊顏面有輕微骨折，右腳第五節骨頭有裂傷現象，醫生已打上石膏，戴女還有暈眩現象，擔心有腦出血狀況，因此在加護病房觀察。

陳冠仰表示，昨晚院方聯繫到戴女家屬，戴女的父親、阿姨與姊姊都有來探視，早上旅行社老闆也有來，北市社會局也來發放過慰問金，據了解，戴女是獨自一人報名參加旅行團，家人沒參加，由於擔心戴女會有腦出血，還需在加護病房觀察2、3天，穩定後就可轉一般病房。

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  • 仁愛院區醫務長陳冠仰說明戴女傷勢。（仁愛醫院提供）

    仁愛院區醫務長陳冠仰說明戴女傷勢。（仁愛醫院提供）

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標題：國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚


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