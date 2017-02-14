獨留美麗櫻花照 導遊來不及看愛孫長大

不幸身亡的導遊蕭如進在臉書上發布了許多櫻花照，並且在16小時前才更換封面，幾小時後卻發生悲劇。（圖擷取自蕭如進臉書頁）

2017-02-14 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遭逢重大事故，帶團的導遊蕭如進也不幸身亡，他的臉書頁在16小時前才更換封面照，臉書頁面上也PO了許多漂亮的櫻花照，大頭照更是兩個讓他引以為傲的可愛孫子，沒想到卻在這次賞櫻團的回程中遇難，他的親友、過去的同事，以及曾經參加旅遊團的遊客們對於他的身亡感到十分不捨，紛紛在他的臉書頁上留言致哀。

導遊蕭如進在親友的祈福下，仍然不幸身亡。蕭如進在臉書大頭照放上他兩位可愛的孫子，並驕傲的表示：「我寶貝雙胞胎阿孫喔！」他的好友還在照片底下留言稱讚：「跟帥阿公很像喔！」

他的個人頁面上則PO了滿滿的櫻花照，遭逢此次不幸事件，蕭如進過去的同事、曾參加旅遊團的遊客以及親友們皆十分不捨，致哀的留言湧入他的臉書頁。一名遊客留言表示：「喜歡你帶領的旅行團、你拍的美照、你的搞笑，你是最棒的！任務完成了，留下最美的櫻花，一路好走。」曾與蕭如進共事過的司機也讚他是個「大好人」。