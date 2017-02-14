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「蝶戀花」司機爆料 罹難駕駛感冒又出勤多天行程

2017-02-14  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社「武陵賞櫻團」遊覽車翻覆造成慘劇，駕駛有無超時工作或疲勞駕駛的問題受到關注，隸屬該旅行社的司機匿名爆料，罹難的康姓駕駛不僅感冒，而且連續4天都有跑長時間的行程。

據《三立新聞》報導，該名司機表示，就車況來講旅行社在這方面其實是OK的，但他認為康姓駕駛應該是過勞，因為蝶戀花旅行社1天出車往往長達12到16個小時。

爆料司機透露，康姓駕駛連續4天中有3天跑武陵農場，然後跑九族文化季，據他了解康男的班表是「2天武陵、1天櫻花、1天九族再跳回武陵」，而且康男有感冒狀況，他本身也有跟公司說，但通常感冒要跟旅行社請假時，公司往往不會同意。

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  • 旅行社司機爆料，罹難的康姓駕駛不僅感冒，而且連續4天都有跑長時間的行程。（記者羅沛德攝）

    旅行社司機爆料，罹難的康姓駕駛不僅感冒，而且連續4天都有跑長時間的行程。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 疲勞駕駛 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆 駕駛
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