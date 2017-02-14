曾性侵五男童坐牢 戀童狼再犯重判11年
2017-02-14 10:54
〔記者楊國文／台北報導〕曾性侵5名男童而入獄的36歲男子歐陽大智，接受強制治療仍然無效，被控3年前開始，假好心幫友人接送1名5歲男童放學，卻帶回住處肛交、口交還拍攝性愛照，毆陽大智對其犯行竟辯稱曾被詛咒，「若不做（指性侵男童）會死掉」，高等法院今依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判他11年徒刑。可上訴。
歐陽大智11年前曾在台北市信義區知名豪宅任職保全期間，受託幫友人照顧子女，趁5名就讀幼稚園、國小的幼童休息睡覺時，猥褻幼童並拍裸照，判刑4年6月定讞入獄，並施以強制治療，但出獄後仍未改怪癖，再度淫害男童。
判決指出，歐陽出獄後在網路認識新北市新店區的1名單親媽媽，男童母親因為平時要工作賺錢，放學無人接送、照顧，歐陽佯裝好心表示願意幫忙接送，並免費照顧到她下班。
103年底至104年2月間，歐陽大智幾乎每天接送被害男童到他家，幫男童做晚餐，卻也多次撫弄男童性器與乳頭猥褻，強迫男童為他口交，趁男童睡著時硬上後庭花，還用數位相機拍下猥褻、性侵時的特寫照片。
歐陽大智到案辯稱小時候也遭性侵，被詛咒長大若不侵犯其他小朋友，會出車禍死掉。
台北地院勘驗發現男童雙眼緊閉，口部插著歐陽男的「寶貝」，認定男童當下的心理應是極為痛苦恐慌，卻無助地只能閉眼不看，認定歐陽以不合理的辯詞試圖脫罪，態度不佳，依強制性交、強制猥褻、乘機性交、拍攝猥褻物等14罪，判11年徒刑。
全案上訴高等法院，高院痛斥歐陽犯行重大，今依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判他11年徒刑。目前在押的歐陽，今並未出庭聆判，無法得知他對判決看法。
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