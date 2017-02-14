遊覽車翻覆意外 下午有2梯次招魂儀式
2017-02-14 10:51
警方14日一早在武陵農場賞櫻團國道五號南港系統交流道翻車現場進行測量。（記者張嘉明攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡，國道公路警察局表示，今天下午1時與3時，將規劃安排家屬2梯次的招魂儀式，並進行交通策劃，讓家屬能在安全狀況下，順利進行。
警方說，該遊覽車從電腦查詢，為1998年4月出廠，至於是否為拼裝車，駕駛是否有酒駕、超速等等問題，正由檢察官與刑事鑑識單位著手了解中。
目前各項工作，士林及台北地檢署指派主任檢察官等多人親赴現場處置，北市警局、新北市警局另派員支援協助現場鑑識工作，遊覽車現場遺留的財物已集中至該大隊木柵分隊待家屬認領，肇事車輛則扣留於木柵工務段。
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