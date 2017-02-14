遊覽車車禍 國防部：無現役軍人搭此車

2017-02-14 10:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國道五號昨發生嚴重遊覽車車禍，國防部發言人陳中吉今表示，國軍各單位在事發後，即查察有無現役軍人搭乘此車，經查，並無現役軍人搭乘此車。至於是否有軍人眷屬部分，國防部則持續查詢中，如有需要，將提供相關協助。

陳中吉表示，國防部對此事故表達深沉哀悼，三軍總醫院在第一時間啟動大量傷患救護機制，到目前為止，收治1位男性、1位女性傷患，會給予最好照顧和治療，國軍也會將此案列入行車安全機會教育，也會注重大型車輛、長途開車駕駛等應行事項。