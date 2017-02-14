| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資匯入 新台幣早盤再現「30」字頭 「回家了…」 死者家屬招魂聲聲喚 仲介人妖賣淫、開賭場 嘉市議員洪有仁被起訴 強冠黑心油求償結果出爐 160人各獲賠6到9千元
 首頁 > 社會

賞櫻團國道翻車再添1亡魂 累計33死

2017-02-14  10:37

〔記者蔡亞樺、張議晨／台北報導〕國道5接國道3南下車道昨晚發生嚴重遊覽車車禍，萬芳醫院收治4名傷者，其中2人到院前無呼吸，2人在搶救，萬芳醫院醫務副院長白冠壬今早受訪時表示，女性傷者生命徵象變穩定，密切觀察中，但孫姓男性傷者，有多重創傷與出血，生命徵象不穩，非常危急，還在努力中，不會抱持很樂觀態度，隨時有生命危險。萬芳醫院甫宣布，男性傷者宣告不治。這起重大國道車禍，死亡人數增至33人。

台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，昨天從武陵農場賞花後，全車44人昨晚北返，從國道五號轉國道三號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂幾乎整個被砸毀掀開，警、消和熱心民眾搶救至晚間11點救出所有人，仍有32死、12人輕重傷送醫。

蝶戀花旅行社主打武陵農場賞櫻一日遊行程，昨晨6點半從台北出發至武陵農場賞櫻，不料回程發生意外。雙北市的消防局昨晚九點零四分接獲報案，指國道五號接國道三號南向南港系統交流道發生遊覽車翻覆，雙北動員上百人趕赴現場救援，33名死者中，多數是長青族，傷者分送雙北6間醫院急救，有數人傷重命危。

相關影音

廣告
  • 賞櫻團車禍再添1亡魂。（記者羅沛德攝）

    賞櫻團車禍再添1亡魂。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：賞櫻團國道翻車再添1亡魂 累計33死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.