賞櫻團國道翻車再添1亡魂 累計33死

2017-02-14 10:37

〔記者蔡亞樺、張議晨／台北報導〕國道5接國道3南下車道昨晚發生嚴重遊覽車車禍，萬芳醫院收治4名傷者，其中2人到院前無呼吸，2人在搶救，萬芳醫院醫務副院長白冠壬今早受訪時表示，女性傷者生命徵象變穩定，密切觀察中，但孫姓男性傷者，有多重創傷與出血，生命徵象不穩，非常危急，還在努力中，不會抱持很樂觀態度，隨時有生命危險。萬芳醫院甫宣布，男性傷者宣告不治。這起重大國道車禍，死亡人數增至33人。

台北市蝶戀花旅行社租用遊覽車開辦賞櫻團，昨天從武陵農場賞花後，全車44人昨晚北返，從國道五號轉國道三號行經南下匝道一處左轉彎處時，疑似車速過快，遊覽車突然不穩，衝出右側邊坡滾落，車頂幾乎整個被砸毀掀開，警、消和熱心民眾搶救至晚間11點救出所有人，仍有32死、12人輕重傷送醫。

蝶戀花旅行社主打武陵農場賞櫻一日遊行程，昨晨6點半從台北出發至武陵農場賞櫻，不料回程發生意外。雙北市的消防局昨晚九點零四分接獲報案，指國道五號接國道三號南向南港系統交流道發生遊覽車翻覆，雙北動員上百人趕赴現場救援，33名死者中，多數是長青族，傷者分送雙北6間醫院急救，有數人傷重命危。

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