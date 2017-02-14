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國5翻覆意外 事故彎道至今未發生遊覽車事故

2017-02-14  10:43

〔記者邱俊福／台北報導〕國道五號遊覽車翻覆意外，造成重大傷亡，國道公路警察局今天上午表示，該彎道104年10月有一起自小客車事故，造成1死1傷外，至今未有遊覽車事故，至於車內有無行車紀錄器，仍在持續搜尋中，以了解真正事故原因。

警方表示，國道公路警察局第九公路警察大隊轄線國道五號北向轉國道三號南向系統匝道，1部營業大客車，由北市蝶戀花旅行社承攬前往宜蘭武陵農場賞櫻團返程中，疑因未注意車前狀態（確切原因由檢察官調查中），擦撞匝道外側護欄，翻覆於邊坡，造成32人死亡、12受傷。

隨即，成立「0213重大交通事故處理小組」，負責事故後續各項工作，士林及台北地檢署指派主任檢察官等多人親赴現場處置，北市警局、新北市警局另派員支援協助現場鑑識工作，遊覽車現場遺留的財物已集中至該大隊木柵分隊待家屬認領，肇事車輛則扣留於木柵工務段。

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  • 國道公路警察局第九大隊木柵分隊副大隊長姚舜雄14日出面說明昨日國道五號發生遊覽車翻覆意外。（記者黃耀徵攝）

    國道公路警察局第九大隊木柵分隊副大隊長姚舜雄14日出面說明昨日國道五號發生遊覽車翻覆意外。（記者黃耀徵攝）

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