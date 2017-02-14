國5翻車事故 罹難司機有2件交通違規未結

遊覽車殘骸已拖至交通部台灣區國道高速公路局木柵工務段，等待鑑識人員採證。（記者陳薏云攝）

2017-02-14 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對昨晚國道發生遊覽車翻覆重大傷亡事件，公路總局應變中心表示，遊覽車康姓司機於100年4月取得職業大客車駕照，但有2件交通違規未結。

綜合媒體報導，公路總局應變中心說明，出事遊覽車係87年出廠，已是近19年的老車，上月5日才驗車通過合格，應變中心表示，不幸身亡的康姓司機，於100年4月取得職業大客車駕照，但有未繫安全帶及於高速公路違規等2件交通違規未結。

《蘋果日報》報導，駕駛友人表示，康姓司機育有2女1男，信仰虔誠，家中還設有宮廟，曾在知名遊覽車公司擔任駕駛，平常開車平和，鮮少與人起衝突。