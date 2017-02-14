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搶救賞櫻團翻車 消防隊員驚見死者頭顱磨到剩一半

遊覽車翻覆。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車昨日晚間發生32死意外，第一個接獲線報趕往現場救援的新北市橫科消防分隊到場時，竟然發現有死者頭部與地面磨擦，頭顱只剩一半，還有死者頭顱倒插土中、頭身分離、遺體堆疊的驚悚情形，儼如人間煉獄。

橫科分隊主管林信富指出，昨日晚間9時14分接獲派遣之後，19分抵達現場就有很多小客車在閃警示燈，還有熱心民眾幫忙指出事故位置。前往翻落地點一看，發現遊覽車頂與遊覽車體分離，兩者距離約40公尺，且有6名乘客被甩出車外已無生命跡象，立刻呼喊支援。

消防隊員向前搜索時，發現有一名女子滿身是血，呆坐地上已經完全嚇傻說不出話。

林信富在現場大聲呼喊有沒有人，尋找司機及導遊，都沒有人回應，最後從車體後方變形的椅子下救出1名男子，詢問他有沒有不舒服，但患者也是嚇到說不出話，交由後方人員安撫。

林信富說，沿途搜救時，還有發現男性死者頭顱遭磨損一半，如果車頂沒有分離的話，頭頂有東西保護，乘客獲救的機率會比較高。

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