| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資匯入 新台幣早盤再現「30」字頭 「回家了…」 死者家屬招魂聲聲喚 仲介人妖賣淫、開賭場 嘉市議員洪有仁被起訴 強冠黑心油求償結果出爐 160人各獲賠6到9千元
 首頁 > 社會

遊覽車翻車處太彎？ 高公局：該路段從未有重大車禍

高公局表示，事故路段設有4處限速提醒標誌，不過該路段從未發生過重大車禍。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間所發生的重大遊覽車意外，事故發生路段為國道5號接國道3號的匝道路段，外界質疑是否為該事故地點道路太彎，進而造成遊覽車失控翻覆。對此，國道高速公路局表示，事故路段設有4處限速提醒標誌，不過該路段從未發生過重大車禍。

根據《中央社》報導，高公局指出，國道5號與國道3號之間都是用環狀匝道銜接，然而因為有彎道，所以都有設置速限標誌，而昨日的事故現場距離南港隧道不遠，而從南港隧道出口處到事故地點共有4處「速限40公里標誌」，藉此提醒車輛前方有彎道應減速慢行，駕駛人應小心謹慎。

高公局指出，目前銜接國道的匝道速限依主線速限標準有所不同，為40公里或60公里，不過該事故地點以往曾發生小型交通意外，但從未發生重大車禍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道高公局 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆 高公局
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：遊覽車翻車處太彎？ 高公局：該路段從未有重大車禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.