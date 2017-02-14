遊覽車翻車處太彎？ 高公局：該路段從未有重大車禍

高公局表示，事故路段設有4處限速提醒標誌，不過該路段從未發生過重大車禍。（記者羅沛德攝）

2017-02-14 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間所發生的重大遊覽車意外，事故發生路段為國道5號接國道3號的匝道路段，外界質疑是否為該事故地點道路太彎，進而造成遊覽車失控翻覆。對此，國道高速公路局表示，事故路段設有4處限速提醒標誌，不過該路段從未發生過重大車禍。

根據《中央社》報導，高公局指出，國道5號與國道3號之間都是用環狀匝道銜接，然而因為有彎道，所以都有設置速限標誌，而昨日的事故現場距離南港隧道不遠，而從南港隧道出口處到事故地點共有4處「速限40公里標誌」，藉此提醒車輛前方有彎道應減速慢行，駕駛人應小心謹慎。

高公局指出，目前銜接國道的匝道速限依主線速限標準有所不同，為40公里或60公里，不過該事故地點以往曾發生小型交通意外，但從未發生重大車禍。