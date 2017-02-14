曾跟蝶戀花低價團 旅客直呼超可怕

2017-02-14 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團在國道發生重大事故，媒體報導，一位曾參加蝶戀花低價旅行團的遊客憶起往事，直呼車子老舊、行程細節粗糙。

《聯合報》報導，一位曾在2013年參加蝶戀花南部一日遊的張小姐，憶起當時經歷，指出她參加的是收費6、700元的行程，發現有不少問題。首先是領隊並未和她核對身分資料，張小姐質疑那保險該如何處理，領隊則是臨時打電話幫她加保。

報導指出，張小姐上車後發現車子外觀雖然新，但內裝明顯老舊，連調整椅背都很困難。此外，車內未宣導逃生方式、司機邊抽菸邊開車，行程中還安排土產店購物，讓她在雲林就趕忙下車離去，並直呼「超可怕，再也不敢報名了！」。