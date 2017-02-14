14小時賞櫻團 觀光局：時間確實過長

「蝶戀花旅行社」賞櫻團發生意外。（記者羅沛德攝）

2017-02-14 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕針對「蝶戀花旅行社」賞櫻團意外事件，觀光局表示，一天14小時的行程確實時間過長。

《聯合報》報導，觀光局表示，蝶戀花行程多為1日遊，價格低廉，在業界有其競爭力。觀光局指出，國內雖然也有1日遊產品，但時間拉這麼長的卻不多。觀光局表示，一天14小時對駕駛和旅客而言，都會造成壓力，將會對國旅經營模式進行檢討，檢視其是否有不合理之處。