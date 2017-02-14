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蝶戀花旅行社負責人出面 鞠躬「對不起」

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（前排右）由中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽陪同，到第二殯儀館向家屬說明。（記者王藝菘攝）

2017-02-14  10:18

〔記者陳紜甄／台北報導〕今天上午蝶戀花在二殯召開記者會，蝶戀花旅行社負責人周繼弘全程交由旅行公會發言人李奇嶽代為發言。李奇嶽發言時，周繼弘在旁一言不發，神情凝重、眼眶泛淚，最後記者會結束時，周繼弘鞠躬向大眾致歉，並說，「對不起。」

李奇嶽表示，該行程原定是早上9點鐘統一從旅行社出發，到達武陵農場大約是下午1點鐘，離開農場時是下午4點30分，接著前往宜蘭用餐，「回程的路上發生這樣的車禍，我也非常悲痛。」

他並表示，整個行程都有按照觀光局的規定，每個人投保責任保險，一個人200萬元。

至於外界質疑是否是遊覽車齡老舊造成車禍？李奇嶽表示，蝶戀花旅行社是跟車行合作，該車為volvo，車齡雖老舊，但價格比一般遊覽車高。另外，發生事故的遊覽車也經過監理所審核沒有問題。事故發生原因，警方正在調查。

另外，他也表示，司機出發前已休息兩天，並且停駛景點時，皆有空閒時間休息，事故原因是否是駕駛過勞，還在等警方調查。

記者會結束後，有民眾大喊，「需要你們好好的負責任，他們一對小孩怎麼辦，要負責，拜託一定要負責任！」記者進一步追問，有得到什麼消息嗎？該民眾表示，還沒有得到回應。隨即匆匆離去，進入二殯家屬休息室休息。

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