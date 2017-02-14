死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管

遊覽車已經面目全非。（記者吳政峰攝）

2017-02-14 10:02

〔記者吳政峰／台北報導〕國道5號遊覽車翻車，造成32人死亡、12人受傷，死者家屬將分3階段到現場招魂，屆時警方將實施交管，用路人需改道。

警方表示，14日早上10點半將有兩名死者的家屬到現場，接著下午1點與3點，將有15名死者的家屬搭乘葬儀社的車子到現場。

屆時，警方會封閉國5北上接國3南下引道，用路人需提前從石碇交流道下，走106乙線，再接國3木柵交流道，封閉時間將視情況而定。