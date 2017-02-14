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死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管 疑出遊起口角 女教師遭研究生友人勒斃棄屍 萬芳醫院2名傷者 醫院：男性重傷者病危
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夫妻同遊命大！兩人同送北慈急救

2017-02-14  10:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕國道五號接三號南下車道昨晚發生遊覽車翻覆意外，送至台北慈濟醫院的64歲男性李東榮和56歲女性李呂芬香兩位是夫妻，兩人到院時意識清楚，據醫師轉述，兩人因為白天玩的很累，與車上大部分乘客都在睡覺，車子翻覆時一陣天搖地動，大家都不知發生何事，夫妻倆都能回一命，感謝老天保祐。

兩人被送至醫院急救時意識還算清醒，兩人坐在遊覽車後側，是首批被救出的倖存乘客，並且還向醫護人員詢問、關心其他乘客的安危，但當時在忙亂中，且傷亡者被分別送至不同醫院，所以醫護人員也無法回答，但至少夫妻兩人大難不死，實屬不幸中萬幸。

院方指出，李東榮臉部嚴重撕裂傷，有明顯出血，胸腔右側四根肋骨骨折合併肺出血，右肩胛骨脫臼，經緊急處置後，生命跡象穩定，在急診做傷口初步處理，脫臼已復位，凌晨送至開刀房做進一步傷口處理並安排加護病房插管治療；李呂芬香臉部多處撕裂傷，肺挫傷，目前生命跡象穩定，凌晨送至開刀房做傷口處理，後續至普通病房觀察。

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  • 國道五號重大車禍，倖存者被緊急送醫。（警方提供）

    國道五號重大車禍，倖存者被緊急送醫。（警方提供）

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