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翻車現場奇慘 25年消防分隊長：一生前所未見

國道5號遊覽車翻覆，現場慘狀讓25年消防分隊長都感到驚駭。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:31

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生重大車禍，一輛連同司機在內共44人的遊覽車在轉彎時翻覆，車頂因與邊坡擦撞而整個被削掉，多名乘客被拋飛出車外，頭部直接以高速與地面磨擦，導致32死12傷慘劇。從事消防工作超過25年的新北市坪林消防分隊長林永昌，都表示現場慘狀前所未見。

根據《聯合報》報導，林永昌表示，昨晚他一來到現場，一看就驚覺大事不妙，「消防生涯中沒看過一次死這麼多人。」而且很多屍體殘缺不全，一看就是送醫也回天乏術。

有搜救人員指出，遊覽車的乘客們因為在無預警的狀況下遭遇意外，完全沒有逃生時間，幾乎都受到頭部或胸部的嚴重外傷，有的人頭蓋骨掀開、腦漿四溢，現場只能用人間煉獄形容。

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