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遊覽車安全與否就看.. 資歷10年司機說重點

一名駕駛遊覽車約10年的司機強調，並不是駕駛年資久就會很有經驗，遊覽車的安全與否，最大關鍵仍是在司機本身（記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對昨日晚間釀成32人死亡的重大遊覽車意外，司機是否為疲勞駕駛引起討論，有一名駕駛遊覽車約10年的司機表示，遊覽車安不安全的最關鍵因素仍是在司機。

根據《蘋果日報》報導，這名遊覽車駕駛透露，他的駕駛生涯邁入第10年，時常因為行程導致一天超過14小時，但只要有彎道就會減速，經過城鎮、車陣等區域就會放慢速度，在保養遊覽車時也會和技師好好檢視皮帶、輪胎、冷卻水、各種燈具及冷氣等項目，因為「自己很怕死」。

這名遊覽車駕駛也提及自身經驗，表示前天他為了要支援中國遊客團，和某旅行社公司車司機倂房就寢，當時晚上10點30分準備就寢時，但該名司機卻拿了兩瓶高粱，邀他喝酒，但遭到他拒絕，如此也是為了確保行車安全不出差錯。

這名遊覽車駕駛強調，並不是駕駛年資久就會很有經驗，遊覽車的安全與否，最大關鍵仍是在司機本身，但若遇到「不怕死」的司機，大家就只能自求多福了。

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