疑出遊起口角 女教師遭研究生友人勒斃棄屍

2017-02-14 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台中市驚傳殺人棄屍案，一名鄭姓女教師與友人出遊後音訊全無，警方獲報後，追查與鄭女一同出遊的陳姓男子，陳男坦承因雙方發生口角，將她勒斃後棄屍山區，警方尋獲屍體後，將陳男依殺人罪移送偵辦。但警方調查發現，陳男並無訂房、購票紀錄，判斷出遊的說法有其疑點，還要進一步查證。

根據《蘋果日報》報導，鄭姓女教師日前向家人表示要與朋友出遊花蓮，但此後音訊全無，鄭女哥哥向警方報案，警方循線追查，發現鄭女在彰化與陳男共騎機車，遂約談陳男說明。

尚在就讀研究所的陳男供稱，上週一向鄭女說要帶她出遊，把人從彰化載到台中後，兩人在鄭女住處起了口角，他情緒失控失手將人勒斃，並在次日棄屍南投清境山區。警方依照陳男指示地點尋找，確實發現鄭女屍體，訊後將陳男依殺人罪移送地檢署偵辦。