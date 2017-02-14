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遊覽車再爆重大事故 前北市交通局長批「國恥」

前台北市交通局長羅孝賢批評：「又是遊覽車肇事，這是國恥。」強調遊覽車業者少了「態度」及「專業倫理」，才讓重大交通事故層出不窮。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕遊覽車再度發生重大意外，前台北市交通局長、淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢對此批評：「又是遊覽車肇事，這是國恥。」強調遊覽車業者少了「態度」及「專業倫理」，才造成台灣重大交通事故層出不窮。

根據《聯合報》報導，羅孝賢指出，遊覽車駕駛人是安全關鍵，對於大客車駕駛超時工作的過勞情形，他認為這是種「共犯結構」，因業者想省成本、司機想多賺錢，加上政府面對複雜問題沒有決心去面對，最後才演變成今日這局面，唯有駕駛人秉持「一絲不苟」的敬業精神，才是提升交通安全唯一的路。

針對事故遊覽車之車齡約有19年，羅孝賢則質疑，這樣的遊覽車竟還上路營運，由此可見當年的梅嶺遊覽車事故似乎沒讓業者學到教訓。最後羅孝賢則建議，大家應痛定思痛並善用IT技術，進而落實建立行車日誌與管理制度，倘若一時無法全面普及，就必須先從大公司做起，畢竟此事人命關天。

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