國道遊覽車事故新北13人傷亡 朱立倫：全力協助

昨晚發生的國道遊覽車翻車意外，造成重大傷亡，其中有13人為新北市民，新北市長朱立倫今天神情凝重，表示將全力協助家屬處理後續事宜。（記者賴筱桐攝）

2017-02-14 09:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕昨晚國道發生遊覽車翻覆的重大交通事故，造成32人死亡、12人受傷，其中有13人是新北市民，市長朱立倫今天在市政會議神情凝重表示，除慰問家屬外，將全力協助後續事宜，中午他將前往內湖三總、北醫附醫與仁愛醫院慰問探視。

朱立倫表示，昨晚發生的重大交通事故，造成32位國人死亡、12位國人受傷，市府同仁和市民都感到傷心難過，他同表哀悼，對於傷亡民眾，除慰問家屬外，將全力協助後續事宜，針對罹難者待靈堂安排妥適、家屬確認後，他再前往致意。

朱立倫也感謝昨天辛苦支援的消防、警察、衛生救護人員，在第一時間趕赴現場搶救，雖然事故地點為台北市轄區，但雙北救災全力合作，同仁發揮最大努力，他表示敬意，後續原因調查，相信交通部和相關單位會進行妥善處理。

消防局長黃德清表示，昨晚9點04分接獲坪林行控中心通報，立即派遣坪林、雪山、橫科3個單位搶救，指揮權由台北市負責，新北市派遣28輛救護車、20輛消防車、105名人員前往協助，根據名單，13名新北市民其中9人死亡、4人受傷。

衛生局長林奇宏補充，大量傷患緊急管理系統由北市開設，市府協調13輛民間救護車支援，4名傷者目前在醫院觀察，包括64男性在北醫加護病房、21歲女性在北市仁愛醫院加護病房，另2人送內湖三總，包括46歲男性住一般病房、53歲女性在加護病房。