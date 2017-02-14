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賞櫻團出事遊覽車 監理所：近期驗車無異狀

出事遊覽車為87年出廠，已是近19年的老車。（記者陳薏云攝）

2017-02-14  09:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕賞櫻團國道翻車釀32死，發生意外的遊覽車，是由出團的台北市蝶戀花旅行社租用，87年出廠，已是近19年的老車，車籍設於新竹區監理所桃園監理站，監理所表示，該車每年須驗車3次，近期的檢查紀錄都合格，且都是一次檢驗就過關，並無需要複驗的狀況。

監理所表示，發生意外的遊覽車車齡超過10年，依規定每年須驗車3次，下次的驗車日期在今年4月，該輛遊覽車近期的驗車，於士林監理站完成，紀錄都是合格的，沒有出現不符規定需複驗的狀況。

監理所表示，今天配合檢方勘驗發生意外的遊覽車，確認車體、內裝有無改裝等情形。

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