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遊覽車事故國壽保戶有16人 估總賠2400萬

昨晚發生的國道遊覽車翻覆重大交通事故中，有16人為國泰人壽保戶。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  10:01

〔記者廖千瑩／台北報導〕有關國道5號昨晚發生嚴重傷亡的遊覽車翻覆事故，根據比對結果，乘客中有16位為國泰人壽保戶，其中13位罹難、3位受傷，且其中一位罹難者同屬國泰產險保戶，目前理賠總金額初估約2400萬。

國泰人壽資深副總林昭廷表示，因本次受傷及罹難人數眾多，除向本次事件受難民眾與家屬致上慰問外，國泰人壽於第一時間成立緊急應變小組，隨時掌握最新狀況，同時派遣服務人員及志工前往各醫院協助慰問、關懷，儘速確認傷情狀況，並已啟動快速理賠服務機制，提供住院醫療預付金及快速理賠服務。

此外該公司並設置0800免付費服務專線（0800-036-599），24小時提供專人協助相關理賠作業諮詢。

同時針對重大創傷事故後保戶或其家屬，如有心理諮商的相關需求，國泰醫院專業醫療團隊也可提供最完善的醫務及心理諮商服務，期能共同撫慰受難保戶及家屬的心靈。

另國泰產險也表示，本次雖未承保事故發生旅行社的責任險，但目前針對有投保相關個人意外險的民眾，也已啟動緊急理賠服務，將盡最大努力協助保戶後續理賠事宜。諮詢專線（0800-036-599轉2）。

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