蝶戀花上午大門未開 律師：下午發新聞稿說明

蝶戀花旅行社上午9時仍無人出面。（記者黃建豪攝）

2017-02-14 09:50

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻國旅團，昨發生遊覽車翻覆事故，目前32人死亡，12人受傷。蝶戀花旅行社上午大門未開，一名職員今凌晨出面，預告今天9時將派人對外說明，卻臨時變卦，旅行社律師劉宇哲稱，已委託台北市旅遊公會上午於第二殯儀館發言，下午將統一發布新聞稿對外說明。

蝶戀花旅行社位於重慶北路三段，上午9時仍無人出面，蝶戀花旅行社職員手機也未開機。記者致電劉宇哲，劉宇哲卻稱，公司根本沒說過上午9時會開記者會對外說明，只在上午10時會和旅遊公會開會討論，預計下午發出新聞稿說明，但時間未定。

上午旅行社外仍聚集不少圍觀民眾，一名自稱老顧客的葉小姐受訪表示，遊覽車雖然有點老舊，但遊覽車司機的開車技術都很好、能力很強，山上360度的彎都能開過去，應該是昨天負責開車的那位司機工作時間太長。