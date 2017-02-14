遊覽車事故釀32死 行政院：下午將解剖駕駛遺體

行政院發言人徐國勇今日表示，遺體均已相驗完畢，交通部也已經在釐清及調查事故原因。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-14 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕昨日國道五號發生遊覽車翻覆意外，造成32人死亡、12人輕重傷，行政院發言人徐國勇今日表示，32具遺體均相驗完畢，交通部也已經在釐清及調查事故原因，今日下午將解剖駕駛遺體。

根據《聯合報》報導，徐國勇今指出，目前32具遺體均相驗完畢，其中25具遺體已經發還給家屬、6具待DNA確認，1具遺體的家屬在途中，預計今日上午11點30分勘驗現場及車輛，下午1點30分解剖駕駛遺體。

徐國勇強調，目前最重要的是意外後續處置及安置問題，而交通部目前已經在釐清、調查事故原因。