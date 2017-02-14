不滿妻援交遭開低價 夫持槍尋仇送辦
2017-02-14 09:37
〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名林姓男子的妻子網路援交認識蕭姓男子，但被蕭男嫌棄，不歡而散；林男得知後，不怪妻子援交，反而不爽蕭男開低價，氣得持槍找蕭男算帳，用鐵條打傷蕭男頭部後，再朝蕭男開槍，所幸槍枝因塑膠袋包覆未順利擊發，蕭男逃過死劫，林男則被警方依殺人未遂等罪嫌送辦。
新竹縣警察局竹北分局表示，12日深夜11點先接獲蕭姓男子報案，指稱在竹北市中正東路陸橋下，遭不詳人士持械毆打成傷，1個小時後相同地點又報案；三民派出所所長李宗和偕同警員陳昭翰到場，林男卻激動地說自己遭報案男子毆打，到底是誰毆打谁，頓時有如羅生門。
李員見一旁林妻沉默不語，懷疑另有隱情，當下先將手部受傷的林男送醫，再與林妻懇談。頭部受傷的蕭男則另行就醫。
警方表示，經動之以情，林妻供出丈夫有施用K他命的惡習，並帶警方到住處取出K盤；警方並在屋內搜得1把已上膛的改造手槍1把、子彈3顆。林妻並坦承，這起糾紛是因她透過網路援交認識蕭男，雙方相約碰面後，蕭男嫌棄她並開出低價，兩人最後不歡而散。
沒想到，林男得知此事後，不在意妻子從事援交，反而氣妻子遭開低價，心生怨恨，因此以同樣手法約出蕭男到中正東路陸橋下，持預備鐵條和槍枝襲擊蕭男。
警方說，林男可能怕留下指紋，在槍身包覆塑膠袋，導致拉滑套時子彈上膛未完全，所以未擊發。但林男起初矢口否認攜槍尋仇，但被害人指證歷歷，且警方也在林宅起獲槍枝，林男才坦承犯行。警訊後，全案依槍砲、殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送法辦。
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