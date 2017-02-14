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蝶戀花走低價路線 遊客留言負評多

2017-02-14  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚在國道發生嚴重傷亡車禍，這家旅行社走的是低價路線，而根據網路評論發現，蝶戀花旅行社近期負評頗多，遊客抱怨多是車舊、司機車速過快、服務品質不佳。

根據google評論，蝶戀花旅行社有不少負評，有遊客表示，「行程規劃不當」、「司機急性子車子開太快一直按喇叭害我們山路快暈車」、「車輛非常老舊，車輛如在途中故障公司也不理會」、「爛，車全都是30年的超高齡危險遊覽車，不怕死在參加可以看前門的年份」等等的留言。

這次發生意外的蝶戀花「武陵農場櫻花季」一日行程，團費包含車資、保險和門票，只要850元，若含午餐則收費1100元，行程內容包括參觀櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊和吊橋。

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  • 蝶戀花旅行社網路評價負評多。 （圖取自蝶戀花旅行社網站）

    蝶戀花旅行社網路評價負評多。 （圖取自蝶戀花旅行社網站）

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相關關鍵字： 國道5號 武陵農場 蝶戀花旅行社 賞櫻團 遊覽車翻覆
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