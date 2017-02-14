遊覽車事故「蝶戀花」：全車最近才檢驗過
2017-02-14 09:46
蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）陪同下，到第二殯儀館向家屬說明。（記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕旅行公會發言人李奇嶽今日陪同蝶戀花旅行社負責人周繼弘在第二殯儀館召開記者會，向遊覽車翻覆的罹難者家屬深深一鞠躬表示歉意，並強調遊覽車是高級車款，且最近才全車檢驗過一次，對於發生事故相當意外。
李奇嶽表示，這個武陵賞櫻行程是由蝶戀花旅行社招攬，是屬於散客的行程，團員來自各地，昨日上午9時從台北出發，下午1時抵達武陵農場，下午4時30分離開武陵農場吃晚餐，並且都有按照觀光局規定，投保每人200萬責任保險。
至於車子是跟遊覽車公司租借，屬於volvo的高級車輛，旅行社在車況完好下才租車，而且該車造價是一般遊覽車的兩倍，要價將近1000萬。有媒體質疑車齡過老的問題，李奇嶽回覆旅行社租車一切都看車輛的檢驗狀況。還有記者詢問為何現場旅客明顯沒繫安全帶？李奇嶽說這他無法回答，因為他事發時沒在現場。
有關遊覽車司機是否有疲勞駕駛的狀況，李奇嶽說，遊覽車司機是屬於車行的事務，跟旅行社無關，但在疲勞駕駛這一點，他強調司機在昨日開車前已休假2天，應無疲勞過度的狀況。
李奇嶽表示，事故發生後第一時間旅行社就有派人到事故現場，旅行公會幹部也有人到事發地點。至於殯儀館與醫院等處，蝶戀花旅行社則都有專員去探視，他剛剛也和旅行社負責人周繼弘一起去上香致意。李奇嶽說，這起嚴重事故的事發原因，還要等警方調查後才會知道。
旅行社負責人周繼弘在記者會現場開始時鞠躬道歉，接著就交由李奇嶽全程發言，結束後周繼弘再鞠躬一次說出「對不起」。
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