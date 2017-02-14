翻車死者高速頭磨地 搜救人員：頭骨掀開腦漿四溢

國道5號遊覽車翻覆，造成32死12傷慘劇。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-14 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生重大車禍，一輛連同司機在內共44人的遊覽車在轉彎時翻覆，車頂因與邊坡擦撞而整個被削掉，多名乘客被拋飛出車外，頭部直接以高速與地面磨擦，導致共32死12傷。搜救人員形容，許多罹難者頭骨掀開、腦漿四溢，死狀非常之慘。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，搜救人員指出，由於遊覽車是轉彎擦撞到右側護欄翻覆，因此坐右側的乘客最先被拋出車外，除了本身高速撞擊地面，還被飛散的零件、雜物擊中，或是被車體壓住，坐在右側的乘客幾乎全都傷重死亡。

搜救人員指出，遊覽車的乘客們因為在無預警的狀況下遭遇意外，完全沒有逃生時間，幾乎都受到頭部或胸部的嚴重外傷，有的人頭蓋骨掀開、腦漿四溢，現場只能用人間煉獄形容。