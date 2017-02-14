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死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管 疑出遊起口角 女教師遭研究生友人勒斃棄屍 萬芳醫院2名傷者 醫院：男性重傷者病危
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萬芳醫院2名傷者 醫院：男性重傷者病危

萬芳醫院醫務副院長白冠壬出面說明搶救2名傷者的治療狀況。（萬芳醫院提供）

2017-02-14  09:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國道5接國道3南下車道昨晚發生嚴重遊覽車車禍，萬芳醫院收治4名傷者，其中2人到院前無呼吸，2人在搶救，萬芳醫院醫務副院長白冠壬今早受訪時表示，女性傷者生命徵象穩定，正密切觀察中，但男性傷者因有多重創傷與出血，生命徵象不穩，非常危急，還在努力中，不會抱持很樂觀態度，隨時有生命危險。

白冠壬說，2名傷患昨晚都已進行緊急開刀與必要檢查，其中一人有顱內出血、兩邊氣胸，加上多重骨折，另一名骨盆腔骨折與腦內出血、腦血腫，還有一邊有血胸與氣胸的狀態。

白冠壬表示，女性傷者甫開完刀，目前用生命器維持生命穩定與平衡，由於術後傷口疼痛與併發症鎮定中，尚未無法恢復意識，至於男性傷者，昏迷指數僅3，昏迷指數最低，醫院還在努力中。

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