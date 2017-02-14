遺體在遊覽車內交疊 消防員嘆「希望一切不曾發生」

消防局萬芳分隊隊員事後回憶搶救過程，感嘆地說「只希望一切不曾發生」。（資料照，記者姚岳宏攝）

2017-02-14 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市蝶戀花旅行社賞櫻團昨晚發生意外，最先到場搶救的北市消防局萬芳分隊隊員事後回憶搶救過程，感嘆地說「只希望一切不曾發生」。

根據《聯合報》報導，萬芳分隊昨晚接獲通報，指國道發生遊覽車翻覆意外，當下即派6人分成兩輛水箱車到場救援，不過到場後卻發現意外規模超乎預期。萬芳消防分隊長林廷翰直言：「到場第一個念頭是完蛋了，比想像中嚴重！」當時他和消防同仁爬下邊坡，看到遊覽車的車頂已被掀開，車內乘客交疊在座椅、車殼、碎玻璃等雜物中，在搜救過程中僅聽見微弱呼吸聲。

林廷翰事後回憶，消防同仁進入雜物堆，一一拉出乘客，但因傷亡慘重，導致長背板不夠用，最後只好用毛毯包著乘客再往邊坡上送。一名隊員表示，當時只記得不斷拉出乘客，以為告一段落、進入車內清理雜物時才發現還藏有遺體，不少罹難者容貌都已不完整，感嘆地說「只希望一切不曾發生」。