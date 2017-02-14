遊覽車殘骸內部曝光！ 座椅遭扯斷

座椅多數都不見。（記者吳政峰攝）

2017-02-14 09:16

〔記者吳政峰／台北報導〕國道13日發生重大車禍，一部賞櫻遊覽車在國道五號轉國道三號的引道翻覆，車上32人死亡，12人輕重傷，14日殘骸影像完整曝光，可見車頂被削斷，座椅被連根拔起，乘客幾無逃生空間。

遊覽車在過彎時，朝右側翻覆90度，車頂沿著邊坡滑行十幾公尺，遭到削斷，連車內的座椅都被扯離。

雖然車體並無翻滾或上下顛倒，但撞擊點剛好為乘客坐的地方，整輛車一邊滑行，乘客一邊掉出，沿路的溝渠均為屍體。

警方指出，該處限速40公里，但檢閱遊覽車的行車記錄器，發現事故當下速度為60公里，確有超速，但意外是否因超速造成，仍待事故鑑定委員會調查。

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