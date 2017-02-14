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被爆鐵絲綁椅背... 網友起底蝶戀花不良紀錄

2017-02-14  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號遊覽車翻覆意外，讓各界再次重視國內旅遊與遊覽車安全問題。承辦此次旅遊的蝶戀花旅行社，事發後被網友爆料，曾經目睹車內座椅用鐵絲綁住固定，品質堪慮。

綜合媒體報導，在意外發生後，承辦旅遊的蝶戀花遭網友爆料，曾在遊覽車內看到椅子竟然是用鐵絲網綁住，以及車子在半路上故障，也沒有派接駁車接送，安全性與專業度不足。

事發後更有民眾來到旅行社門口，說他已經參加了20幾年，蝶戀花沒有車的話就會到外面調車，他坦言「好爛喔。」

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  • 位於重慶北路三段上的蝶戀花旅行社，被網友爆料品質不佳。（記者聶瑋齡攝）

    位於重慶北路三段上的蝶戀花旅行社，被網友爆料品質不佳。（記者聶瑋齡攝）

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