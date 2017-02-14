國五車禍事故 慈濟志工接力撫慰受難與家屬

2017-02-14 09:10

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對0213國道五號接國道三號、南下往木柵發生遊覽車翻覆事件，慈濟基金會表示，昨晚獲得通報後，即刻設立關懷中心，啟動關懷機制，為亡者助念及後續協助。

慈濟基金會創辦人證嚴法師表示，昨晚也有民眾隨著救護車的方向，聯絡慈濟志工，就近去醫院關懷受傷者，當他的家人還沒有抵達，慈濟志工已經就近的去醫院安撫傷者。在天氣這麼寒冷的情形下，在路邊為他們念佛，希望安心他的靈、讓他們不要驚慌，這都是愛的能量，才能去付出，當天下有苦難的時刻，菩薩就出現來安撫他。

對於發生此一不幸事件，慈濟志工除於第一時間關懷外，也會持續關心傷者與家屬的後續安心、安身陪伴。