遊覽車32死12傷 生還者：事發後身旁一片寂靜

2017-02-14 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社1輛載著44名「武陵賞櫻團」旅客的遊覽車，昨晚於國道5號轉國道3號的左轉彎翻覆，造成32死12傷。1名男性生還者透露，車禍發生後他忍著疼痛低聲喊叫，但身旁都是一片寂靜。

據《蘋果日報》報導，這名男性傷患指出，當時他在車上睡著，接著遊覽車發生劇烈搖晃讓他驚醒，隨後就感到車子在天旋地轉，讓他整個人被甩到車子的另一邊，痛到他快要暈過去。

男性生還者表示，不知道過了多久遊覽車才停下來，而他已被雜物壓住身體，他忍耐著痛楚開始呼叫，此時周遭卻陷入寂靜。