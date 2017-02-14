6具DNA待確認 林全更改行程因應大車禍

2017-02-14 08:54

〔記者李欣芳／台北報導〕國道5號昨晚間發生遊覽車翻覆事故造成多人死傷，行政院長林全繼今天凌晨趕往萬芳醫院及北醫探視傷者後，今天上午原訂前往台南視察的行程決定延後到下午，行政院表示，目前各部會已就權責積極處理。

行政院表示，32具遺體均已相驗完畢，25具遺體已發還家屬，6具待DNA確認，1具遺體的家屬在途中，相關單位預定今天上午11時30分勘驗現場及車輛。

林全原本預定今天上午到台南視察國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心預定地 ，並 視察台灣自來水公司員工訓練園區預定地，這兩項行程已確定延後到下午。

第一時間已指示全力搶救的林全，今天凌晨表示，高速公路發生嚴重車禍，大家都感到非常難過及悲哀。對於不幸往生的民眾，行政院請法務部在現場儘快處理鑑定工作，在醫院的部分，也請醫院儘量幫忙，至於其他相關政府協助，政院一定會與台北市及新北市政府共同努力，把善後工作做好。