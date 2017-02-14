遊覽車翻覆32死 日本網友直言：不意外

昨天國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死、12人輕重傷慘劇，許多日本網友多認為台灣駕駛的習性不良，會發生事故並不意外。（記者陳薏云攝）

2017-02-14 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨天國道發生遊覽車翻覆意外，造成32死、12人輕重傷的慘劇。而這起事故也被外媒爭相報導，其中在日本新聞部分，許多日本網友發表意見，多認為台灣駕駛開車很凶狠，會發生事故並不意外。

在今天《Yahoo！Japan》的台灣遊覽車翻覆新聞留言區中，可以看到不少日本網友批評台灣交通問題「台灣交通有問題，駕駛方式很雜亂」、「最近剛在台北搭過公車和計程車，會發生這種事故並不意外」、「台灣人開車很凶狠，好幾次在台北搭公車都搭到冒冷汗」、「台灣的開車方式那麼亂來，發生事故是理所當然」

但也有日本網友表示，日本去年也發生輕井澤遊覽車翻車意外，造成15人死亡，還有人說大家都是花錢買安全，希望旅遊業者別一昧減低價格競爭，更有網友為台灣的罹難者祈福。