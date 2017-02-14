遊覽車翻覆32死 蝶戀花董座：賞櫻團全面取消

國道遊覽車翻覆，造成成32死12傷慘劇。（記者羅沛德攝）

2017-02-14 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社「武陵賞櫻團」遊覽車，昨晚在國道5號轉國道3號南下匝道的左轉彎處翻覆，釀成32死12傷慘劇。蝶戀花董事長周繼弘今日表示，旅行社的武陵農場賞櫻團從今日起全面取消，目前將優先協助罹難者家屬處理善後。

據《蘋果日報》報導，周繼弘指出，取消多少旅行團、影響多少旅客、取消時間延續多久，他暫時無法給出答案，而旅行社現在需要全面幫忙家屬善後事宜。