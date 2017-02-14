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遊覽車駕駛不幸身亡 友人嘆：他平和鮮少起衝突

遊覽車康姓駕駛在這次事件中也不幸身亡。（記者羅沛德攝）

2017-02-14  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社「武陵農場賞櫻團」遊覽車，昨晚9時許在高速公路上翻覆，車內44人中包括駕駛有32人死亡，12人受傷送醫。目前肇因指向可能是疲勞駕駛釀禍，遊覽車康姓駕駛友人也接受媒體訪問，指出康姓駕駛平時相當平和，開車鮮少有糾紛。

《蘋果日報》報導，遊覽車康姓駕駛友人表示，康姓駕駛育有2女1男，信仰虔誠，家中還設有宮廟。友人說，康姓駕駛開車經驗豐富，曾在知名遊覽車公司擔任駕駛，平常開車平和，鮮少與人起衝突。

報導指出，康姓駕駛次子正在當兵，家屬已聯絡他一起回台北處理父親後事。

《聯合報》報導，康姓駕駛於100年4月15日取得職業大客駕照，有未繫安全帶及高速公路違規2件違規未結。

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