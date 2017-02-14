天空魚肚白 遊覽車家屬奔赴殯儀館痛哭失聲

2017-02-14 08:16

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日晚間賞櫻遊覽車在國道上翻覆，造成32死12傷的慘劇，目前32具遺體已全部送至北市第二殯儀館，進行相驗及認屍程序，有家屬今日一大早聞訊趕至殯儀館，忍不住在行至遺體存放處的路上崩潰痛哭，令人不忍卒睹。

許多家屬更是已徹夜在殯儀館等候，大部分家屬都默默在館內垂淚，現場氣氛沉重肅穆。

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